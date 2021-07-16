Отказ двигателя, по предварительным данным, спровоцировал жесткую посадку Ан-28 под Томском — источник

16 июля 2021

Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском, по предварительным данным, из-за отказа двигателя, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Спустя полчаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо», — сказал источник.

Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, а люди смогли покинуть поврежденный самолет, возгорание не последовало.

Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).

Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. По данным МЧС РФ, пассажиры живы.

Транспортные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту инцидента с самолётом в Томской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили журналистам в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ.

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