В Томске прошел двухдневный интенсив от Института моды Beinopen

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организатором

Двухдневный интенсив от Института моды Beinopen прошел в «Точке кипения — Томск» и собрал вместе создателей томских брендов взрослой и детской одежды и аксессуаров, дизайнеров и технологов, специалистов по продвижению и всех интересующихся развитием индустрии моды в Томске.

Создатель Института Beinopen и идеолог рынка WearNet Национальной технологической инициативы Алексей Баженов отметил, что в 2019 году доля импорта в легкой промышленности в России составляла 82%. В 2020 году экспорт продукции легпрома из России вырос в 2 раза, несмотря на общемировую эпидемиологическую ситуацию. «По данным Минпромторга России, у нас в стране порядка 22 тысяч фабрик, но они не умеют делать бренды, а только конкурируют друг с другом», — говорит Баженов. Для выхода из сложившейся ситуации, по словам создателя Института Beinopen, необходимо перейти из низкомаржинальной ниши на потребительский рынок, где и сосредоточены в основном все бренды.

Внедрение информационных технологий, цифровых решений и продуктов в легкую промышленность является основой так называемой четвертой промышленной революции. «Под воздействием науки и IT формируется новый гибридный модный продукт, который в общих чертах представляет собой дополненную реальность с информацией о том, как была создана конкретная вещь», — рассказал о будущем модной индустрии Алексей Баженов. «Уже сейчас появляются программные обеспечения, которые позволяют примерять виртуальные вещи, — говорит Карина Никифорова. — При этом каждая виртуальная копия должна стать доступной для кроссплатформенного использования».

Еще одним трендом, по словам руководителя рабочей группы по разработке рынка WearNet, является существенное падение ритейла при общем росте объема легкой промышленности, поэтому ключевым вектором развития легпрома станет создание локальных брендов.

Тему цифровизации индустрии моды продолжил Александр Юхневич, заместитель директора по развитию бизнеса компании Texel. Компания с 2014 года занимается разработкой и внедрением технологий 3D-сканирования человека и виртуальной примерки. Разработанные компанией Texel сканеры позволяют осуществлять физическое сканирование объекта (человека), «захватить» данные его поверхности и создать его точную трехмерную копию для дальнейшего использования в решении разных задач. «Сканирование занимает 30 секунд — в итоге вы получаете 3D-модель, по которой можно определить более 100 параметров по международному стандарту, — говорит Юхневич. — Модели, полученные с помощью нашей технологии, совместимы с основными крупнейшими программами по работе с трехмерными моделями, например, Clo3D». На сегодняшний день, по словам представителя компании Texel, такие сканеры стоят в 27 странах мира, а за 7 лет отсканировано более 150 тысяч человек. «Эти данные позволили нам разработать мобильное решение, которое позволяет восстанавливать 3D-модель человека по базовым параметрам и сопоставлять с размерной сеткой конкретного бренда», — рассказывает Юхневич. Такое решение компании используется на официальном сайте британского бренда Marks&Spencer.

Про специфику работы с людьми с инвалидностью, в том числе с применением технологических решений, рассказал Евгений Работкин, томский дизайнер, представитель межрегионального конкурса дизайнеров «Особая мода». По его словам, снятие размерных признаков, например, у людей, передвигающихся на коляске, — большая проблема, потому что их размерные признаки не будут соответствовать тому, что нужно запрограммировать при создании трехмерной модели в соответствующей программе. Таким образом, перед индустрией моды стоит еще много задач, которые возможно решить с использованием технологий и IT-решений.

Томские компании в режиме открытого разговора с приглашенными экспертами поделились особенностями своей деятельности в регионе и местах присутствия, а также ключевыми трудностями. Так, все обозначили кадровую проблему — отсутствие специалистов швейного производства, в том числе самих швей, конструкторов и технологов. По словам креативного директора «Царства Каролины» Ирины Терениной, сегодня на швейных производствах средний возраст сотрудников 40 лет и старше. «К нам приходят устраиваться люди, но они не выдерживают массового потока производства. Наши скорости для них неподъемные», — говорит Ирина. По словам создателей томского бренда одежды Inzibie, им на производстве не хватает конструкторов, которые в короткие сроки могут сделать хорошие лекала, чтобы сократить процедуру многоразового отшивания образцов моделей. Для компании SportHouse основным запросом является специалист по разработке спортивной профессиональной одежды.

При этом участники отметили общую тенденцию роста местных брендов, количество которых значительно превышает количество производств по пошиву. По словам присутствующих, в регионе есть производства, которые обслуживают сразу несколько брендов, а в условиях роста спроса на продукцию томских производителей запрос к подготовке соответствующих специалистов крайне велик.

Как отметили участники Интенсива, для удержания сотрудников на швейных производствах в практику вводятся разные меры поддержки и мотивации для работы. По словам замдиректора по производству Daisyknit Татьяны Дегтяревой, создание комфортных условий работы для своих сотрудников является одним из приоритетов руководства компании, поэтому в производственном цехе стоит спортивная дорожка и раз в год для сотрудников предусмотрен курс массажа.

Во второй день команда Института моды Beinopen посетила производственный цех компании Daisyknit, а также оффлайн магазины «Царство Каролины» и Minidino. А участники интенсива осваивали работу в программе Clo3D, которая используется мировыми брендами для проектирования и создания макетов вещей в натуральную величину, тестирования тканей и их «поведения» в разных условиях. «Сегодня fashion-индустрия находится на стыке трех направлений: мультимедиа, гейм-индустрия и киноиндустрия, — отметила ведущая мастер-класса Анна Дрейнберг, fashion-tech и digital-дизайнер 3D, AR и VR. — Появляется много цифрового контента, поэтому моделирование одежды также уходит в «цифру». По данным отчета Deloitte Digital и Snap Inc., при взаимодействии с продуктами, в которых есть дополненная реальность, на 94% увеличивается коэффициент конверсии, и 46% пользователей, взаимодействующих с AR, делятся этим контентом с друзьями и в социальных сетях.

На мастер-классе Карины Никифоровой, редактора моды Института Beinopen, участники узнали, какие инструменты работы с аудиторией в социальных сетях могут помочь в развитии собственного бренда и повышении лояльности покупателей и спроса на продукцию.

Для представителей томской индустрии моды был создан чат в Telegram, куда приглашаются все, кто причастен к легкой промышленности и креативным индустриям.

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Фото: предоставлены организатором

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