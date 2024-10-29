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Анатомия Томска. Золотой квадрат

В седьмом выпуске нашего проекта «Анатомия Томска», посвященного интересным историям о главных символах и местах города, рассказываем о самом известном районе в тихом центре — Елани.

Что это за место, чем оно известно, что обозначает его название и что район предложит туристам — в нашем новом выпуске.

Конечно, именно этот район Томска, Елань, в первую очередь привлекает большинство туристов, приезжающих посмотреть на деревянную архитектуру города. Какие проекты муниципалитет запускает в «золотом квадрате» для гостей из других мест?

— Елань — это достаточно старинный и очень разнообразный район, — рассказывает Олеся Селезнева, экскурсовод Музея истории Томска. — Он условно делится на две части: Верхнюю и Нижнюю Елань. Лично я люблю в свой выходной взять и прогуляться по тихим и узким улочкам именно Верхней Елани. В этом районе сохранилось большое количество деревянной архитектуры, которой так славится Томск. Когда мы проезжаем на автобусе, её, конечно, рассмотреть не получается. Самое идеальное — пройтись пешком по этим улочкам, по району и более внимательно изучить и рассмотреть каждый дом, уловить неповторимый стиль Томска. Ведь наша деревянная архитектура — настоящий культурный код нашего города. Поэтому здесь особенно важны пешеходные маршруты и экскурсии. Я рекомендую начать знакомство с Еланью с самой жемчужины района — это Изумрудный дом. Этот особняк уникален, самый настоящий терем. Если уже снаружи, подойдя к этому дому, мы можем удивиться его уникальной резьбе, проникнуться историей особняка, то когда мы зайдем внутрь, то сможем узнать все про его жизнь — кто его строил, кто там жил. Просто представьте, вы оказываетесь в старинном особняке с более чем столетней историей!

Изумрудный дом — один из главных деревянных теремов Томска
Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По Елани периодически проходят пешеходные экскурсии, организуемые музеем и городским Туристским информационным центром, которые начинаются как раз от Изумрудного дома. На них можно узнать интересные истории о Томске, его домах и жителях.

— Филиал городского музея был открыт в Изумрудном доме Музеем истории Томска как раз для того, чтобы в архитектурный памятник можно было зайти, посмотреть, как он устроен внутри, какая планировка у такого дома и так далее. Ранее здание принадлежало архитектору Станиславу Хомичу и таким образом, тема деревянного зодчества через музейные экспонаты, через историю дома здесь очень хорошо раскрывается, — рассказывает Светлана Козуб, директор Музея истории Томска.

Также летом, в туристический сезон — с апреля по октябрь — планируется большое количество пешеходных экскурсий от Изумрудного дома. Они будут запущены в рамках пешеходных маршрутов, объединенных общей идеей «Томск заходит».

— А в музее вас будут встречать наши обаятельные сотрудники. Вместе с ними вы не только погрузитесь в историю особняка, но и сможете познакомиться с выставками нашего музея «Путь томича», «Томские мотивы» и не только. Они позволят узнать историю нашего города более подробно, — говорит Олеся Селезнева, экскурсовод Музея истории Томска

— Но это только одно из направлений нашего развития. В рамках нацпроекта «Туризм, индустрия гостеприимства», мы установим к концу года 20 больших информационных стендов, где будет рассказано про деревянное зодчество. Стенды будут размещены на улицах Красноармейской, Белинского, Дзержинского и Кузнецова, — отмечает Светлана Козуб, директор Музея истории Томска.

Кроме Музея историй Томска, в «золотом квадрате» также работают частный музей «Профессорская квартира» в доме композитора Эдисона Денисова, Музей деревянного зодчества в особняке, построенном для своей семьи известным архитектором Андреем Крячковым и другие места притяжения горожан и туристов.

Ул. Кузнецова, 30
Фото: Елена Фаткулина

Инфографика: Федор Шумилов

Комментарии: Егор Хворенков

Партнеры проекта
Администрация г. Томска
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