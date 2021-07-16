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Томичей приглашают на выставку городских зарисовок

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В Томском областном краеведческом музее работает выставка сообщества Urban Sketchers Tomsk «Томск в зарисовках». Гости смогут посмотреть работы четырех художниц.

«На выставке представлены 38 работ: мои, Татьяны Миляковой, Татьяны Павловой и Натальи Устиновой, — рассказывает Галина Сорокина. — Все мы являемся создателями и организаторами сообщества Urban Sketchers Tomsk».

Большая часть работ нарисована во время скетч-встреч. На картинах можно увидеть как знаковые для города места вроде площади Батенькова, так и малоизвестные закоулки.

Посетить экспозицию можно по адресу пр. Ленина, 75 со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Urban Sketchers — международное сообщество скетчеров. История движения в Томске началась в 2019 году, когда краеведческий музей организовал проект «Скетчинг в музее. Экспонаты сквозь фильтры», где посетители слушали экскурсию и зарисовывали музейные предметы. Идея открытия томского филиала пришла скетчерам именно тогда.

Участники томского филиала собираются раз в две недели в заранее определённом месте и зарисовывают городские пейзажи.

Все желающие могут присоединиться к движению — достаточно прийти на следующую встречу, о которой можно узнать в инстаграм-аккаунте проекта.

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