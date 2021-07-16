18+
18+

Пожилой мужчина получил травмы при пожаре в садоводческом товариществе

Происшествия, Томские новости, товарищество пожар загорелись сгорел сводка происшествий жесть Томска Пожилой мужчина получил травмы при пожаре в садоводческом товариществе

Накануне, 15 июля, в Копылово на территории садоводческого некоммерческого товарищества загорелась баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в СНТ «Химик» поступило в 15.54. В 25 метрах от дачного дома горела баня с предбанником и пристройкой. Возгорание удалось ликвидировать к 16.46. В результате сгорела обрешетка крыши бани и стены внутри. Кроме того сгорели предбанник и пристройка. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

В результате пожара пострадал 80-летний мужчина. Он получил ожог верхних конечностей, спины, головы и верхних дыхательных путей. С травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в малочисленном поселке Томской области

5 июля 2021
Томские новости

Росавиация требует с Томской ДСК 89 млн руб. штрафа по контракту на реконструкцию ВПП в Томске

17 июня 2021
Томские новости

В выходные более 700 томичей поставили прививки от COVID-19

7 июля 2021
Томские новости

Завтра часть домов на пр. Мира в Томске останется без воды

23 июня 2021
Томские новости

Томичей приглашают на арт-медиацию в рамках выставки «Игра с вечностью»

7 июля 2021
Томские новости

Осетр с аквалангом стал официальным талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске

18 июня 2021
Томские новости

В Томске сносят деревянный дом, недавно ислюченный из списка-701

10 июля 2021
Томские новости

Томичи могут узнать о том, как создавалась знаменитая панорама города

1 июля 2021
Томские новости

Живая лаборатория Томска первой в России вошла в Европейскую сеть

14 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle