Пожилой мужчина получил травмы при пожаре в садоводческом товариществе

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2021 // Фото: Олег Асратян

Накануне, 15 июля, в Копылово на территории садоводческого некоммерческого товарищества загорелась баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в СНТ «Химик» поступило в 15.54. В 25 метрах от дачного дома горела баня с предбанником и пристройкой. Возгорание удалось ликвидировать к 16.46. В результате сгорела обрешетка крыши бани и стены внутри. Кроме того сгорели предбанник и пристройка. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

В результате пожара пострадал 80-летний мужчина. Он получил ожог верхних конечностей, спины, головы и верхних дыхательных путей. С травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Причина пожара устанавливается.

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