На трассе под Томском насмерть сбили пешехода

15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 14 июля, в Томске на Шегарском тракте под колеса иномарки попал пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.25 на 8 километре трассы. По предварительным данным, здесь водитель Toyota сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефону: 8 (3822) 794-715, 794-715.

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