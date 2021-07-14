Том Сойер Фест в Томске «переезжает» на новый объект

В субботу, 17 июля, «Том Сойер Фест» в Томске празднует свой переезд на новый объект. Теперь работы будут проводиться на памятнике федерального значения — особняке русского архитектора Станислава Хомича по ул. Белинского 17а.

«Мы, получается, разделяем наше движение. Волонтерский корпус, в котором более 50 человек, закончил свою работу на пер. Совпартшкольном, 6а, и он идет дальше, „переезжает“ в новый дом, но у нас еще много крупных задач осталось на старом объекте, там продолжат работу уже специалисты. После каждой нашей работы мы остаемся на связи с жителями того дома, который восстанавливали», — говорят организаторы.

Празднование пройдет по адресу ул. Белинского, 17а в 14:00, тогда же стартуют и работы на новом объекте.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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