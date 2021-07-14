В Томске проводят экскурсии с технологией дополненной реальности

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2021 // Фото: instagram.com

Томский экскурсовод Елена Ерофеева начала проводить экскурсии с применением мобильного приложения дополненной реальности Wandery. Эксперимент проводится совместно с Центром развития городской среды Томска.

«Идея провести подобный эксперимент появилась после знакомства с представителями этого стартапа и их разработкой, мы предложили применить её на экскурсиях, готовился эксперимент с марта 2021», — рассказал руководитель Центра Константин Казанцев.

В свою очередь Елена Ерофеева отмечает, что технологии дополненной реальности уже несколько лет применяются в экскурсиях.

«Для нашей картинки предлагается дополнительный слой, которым мы можем управлять. Это историческая фотография, которую мы можем крутить, максимально настраивать и делать так, чтоб совпадала точка осмотра, чтобы было-стало было максимально точно. Я продумала, какие точки на моем маршруте можно максимально наполнить небанальными историческими фотографиями — не теми, которые мы привыкли видеть в пабликах и соцсетях, а что-то полюбопытнее. Хотелось, чтобы люди покрутились в этих местах с помощью приложения. Таким образом я продумала маршрут и на выбранных точках разместила иллюстрации», — отметила Елена Ерофеева.

Тестовые экскурсии с применением приложения в Томске уже прошли и выявили ряд трудностей. Пока разработка недоступна для пользователей смартфонов на базе iOS, также она не у всех скачивается и быстро садит батарейку на старых телефонах.

«Еще одна проблема — увеличение времени экскурсии. Нужно приноровиться - уловить фотографию непросто оказывается. Люди, которые впервые сталкиваются с таким видом взаимодействия, много времени тратят на это. На одной локации можно минут 20 провести в лучшем случае. А есть те, у кого что-то не скачалось, или они просто потеряли интерес и поэтому в группе нужно четко ловить настроение, чтобы попробовали и прикоснулись, но сильно и не затягивали», — рассказала Елена Ерофеева.

Экскурсовод считает, что в дальнейшем приложение «уйдет в народ» и люди начнут пользоваться им самостоятельно. А в рамках экскурсий дополненная реальность станет приятным бонусом.

«Бескрайнее поле для экспериментов и применения этого приложения среди экскурсоводов. Мне кажется, все карты открыты», — отметила Елена Ерофеева.

По словам гида, ближайшие экскурсии, с применением приложения, уже укомплектованы. Следить за набором в новые группы можно здесь. Также экскурсии с дополненной реальностью проводит гид Элина Павлова.

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