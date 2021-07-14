В Томской области запустили виртуальный путеводитель

14 июля 2021 / Пресс-служба МТС / Фото: Сергей Степин

МТС запустила виртуальный гид в Томской области для абонентов других регионов. С помощью SMS гости смогут узнать о наиболее интересных и маршрутах и местах Томской области. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«Теперь всем гостям-абонентам МТС нашего замечательного региона, приходит приветственная смска, ссылка с которой ведет на лэндинг с неизбитыми маршрутами для путешествия и другой полезной и интересной информацией. Уверена, интересно будет и томичам, поэтому делитесь с друзьями. Ссылка здесь — mts.ru/tomsk. Очень приятно, что наш проект очень поддержала Администрация Томской области и лично Андрей Антонов - спасибо! Мы хотим, чтобы в наш регион влюблялись и хотели вернуться», - отметила Марина Фещенко.

По ее словам, из бесплатной рассылки гости региона узнают, где в Томске водятся жар-птицы, какой должна быть «правильная» строганина и как выглядела профессорская квартира начала XX века.

При этом входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета. Другими словами, никаких дополнительных затрат при использовании ресурсом от абонентов не требуется.

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