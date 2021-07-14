В Томске открывается еще один респираторный госпиталь

14 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 14 июля, в Томске на базе роддома №4 Томска заработал респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19. Здесь подготовили 308 коек, 40 из которых — реанимационные. Все они подключены к кислороду, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В гинекологическом отделении роддома развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под «красную зону».

Здесь будут проходить лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, пневмонией средней степени тяжести, также в госпиталь будут переводиться из медсанчасти №2 беременные женщины с подтвержденным COVID-19 для прохождения лечения и родоразрешения.

В сообщении отмечается, что в роддоме продолжит работу женская консультация для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение прикрепленных пациенток в дневном стационаре.

«Для этого предприняты все меры по организации инфекционной безопасности, в том числе, оборудованы разные входы, закрыта вентиляция», — говорится в сообщении.

Все пациентки, поступавшие в роддом №4 по «скорой» теперь будут направляться в областной перинатальный центр, родильный дом №1 и родильный дом им. Н.А.Семашко.

Напомним, ранее роддом №4 уже выполнял функции респираторного госпиталя для пациентов c COVID-19 — с 22 октября 2020 года по 2 февраля 2021 года.

Ранее еще одно медучреждение вновь было перепрофилировано под респираторный госпиталь. В июле ковидарий заработал на базе томской Больницы скорой медицинской помощи.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 35 116 случаев заболевания коронавирусом, 32 951 заболевший выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,07.

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