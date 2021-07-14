Томская область должна обеспечить концессионеру заполнение нового кампуса студентами

14 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Условия концессии, по которой в Томске будет строиться новый университетский кампус, предполагают ряд обязательств региона перед концессионером, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Андрея Антонова.

«Минимальный гарантированный доход должен присутствовать. Мы в модели закладываем, чтобы затраты со стороны региона на протяжении 20 лет были равны нулю, лишь в один из годов закладываем в бюджет обеспечение в размере 300-400 млн рублей, дальше проект должен окупаться за счёт наполняемости кампуса студентами», — сказал Антонов.

В общей сложности кампус будет рассчитан на 10 тыс. студентов.

«То есть мы гарантируем, что не менее 80% мест в кампусе будут обеспечены студентами. Если будет меньше — мы должны будем компенсировать разницу», — отметил он.

По словам Антонова, в обязанности региона будет также предоставить землю под строительство и обеспечить ее инженерной инфраструктурой.

В настоящее время собственником земельного участка, на котором планируется возвести кампус, является ГК «Карьероуправление», уточнил он. Выкуп его будет осуществляться после проведения оценки рыночной стоимости.

«Нам необходимо подготовить инженерные коммуникации до точки подключения кампуса. Но, опять же, преимущество этого участка в том, что рядом есть и газ, и вода, и дороги», — сказал вице-губернатор.

Общая стоимость проекта превышает 30 млрд рублей, 18 млрд рублей ранее пообещало выделить правительство РФ.

«Мы предполагаем, что строительством и эксплуатацией кампуса будет заниматься единый концессионер. Это будет отдельная компания, в её уставном капитале будут банк и инвестор. Вначале он будет работать как девелопер, а затем, по мере ввода объектов кампуса в эксплуатацию, — как управляющая компания», — отметил он.

Предварительно интерес к участию в проекте проявила петербургская ГК «Гранит». Вместе с тем окончательное решение о выборе концессионера будет принято позднее.

«Законом о ГЧП определено два варианта выбора: либо в результате конкурса, либо путём направления концессионной инициативы. Предполагаем, что „Гранит“ выберет второй вариант, он самый короткий по времени. При таком раскладе отбор займёт четыре месяца, за это время концессионер подаёт заявку, любой с ней может ознакомиться и предложить своё решение, которое может оказаться более выгодным для администрации Томской области», — сказал он.

Антонов также сообщил, что для контроля строительства кампуса в администрации Томской области планируется создать отдельное подразделение.

«Мы предполагаем создать департамент по спецпроектам. Этот департамент на этапе строительства будет усилен специалистами, которые занимаются строительным контролем, а затем там будут работы специалисты, которые занимаются контролем качества работы управляющей компании со студентами. Предстоит кропотливая ежедневная работа», — добавил он.

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