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Пять человек застряли на острове Энеков в Томском районе

Безопасность, Происшествия, Томские новости, лодка пропала ГИМС происшествия застряли отдых на воде Пять человек застряли на острове Энеков в Томском районе

Накануне, 13 июля, в Томском районе пять человек, среди которых двое детей, застряли на острове Энеков на Томи в районе деревня Эушта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об этом поступило в 16:31. По словам звонивших, они отдыхали на острове, когда их резиновую лодку унесло течением. В итоге самостоятельно выбраться с острова они не могли. Ситуацию усугубляли надвигающаяся гроза и сильный ветер.

На место происшествия были направлены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области, которые эвакуировали людей с острова. Также была обнаружена и пропавшая резиновая лодка — её нашли ниже по течению.

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