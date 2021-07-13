18+
18+

Скончался пострадавший при взрыве в томской лаборатории

Происшествия, Томские новости, авария происшествия взрыв академгородок скончался Скончался пострадавший при взрыве в томской лаборатории

Умер пострадавший при взрыве лаборатории в томском академгородке, который произошел 8 июля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 8 июля произошел взрыв в лаборатории по проспекту Академический, 4, строение 3 в Томске. В результате тяжелые травмы получил один сотрудник, его госпитализировали. В здании располагается ООО «Биолит», которое занимается производством БАДов.

По данным МЧС, инцидент произошел в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав.

По данному факту прокуратура и СКР инициировали проверки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Европейские водоёмы будут очищать томским аэрощупом

15 июня 2021
Томские новости

Помним, знаем, гордимся: «Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов и презентаций

28 июня 2021
Томские новости

Глава томского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий — источник

7 июля 2021
Томские новости

В Стрежевом прошел XV городской молодежный турнир

18 июня 2021
Томские новости

«Томский любовник» получил трусы от поклонницы из Новосибирска

9 июля 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы и дожди

18 июня 2021
Томские новости

СИБУР выступил партнером Чемпионата мира по подводному спорту в Томске

2 июля 2021
Томские новости

Стрежевчанка хотела продать гараж, но вместо этого лишилась 250 тыс. рублей

12 июля 2021
Томские новости

Снижение численности шелкопряда фиксируют в Томской области, снимают карантин с лесничеств

12 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle