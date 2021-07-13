Скончался пострадавший при взрыве в томской лаборатории
Умер пострадавший при взрыве лаборатории в томском академгородке, который произошел 8 июля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, 8 июля произошел взрыв в лаборатории по проспекту Академический, 4, строение 3 в Томске. В результате тяжелые травмы получил один сотрудник, его госпитализировали. В здании располагается ООО «Биолит», которое занимается производством БАДов.
По данным МЧС, инцидент произошел в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав.
По данному факту прокуратура и СКР инициировали проверки.
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