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Томичи выбрали оформление фирменного торта «Томск»

Еда, Конкурсы и акции, Томские новости, торт оформление дизайн Томичи выбрали оформление фирменного торта «Томск»

Завершился последний этап областного конкурса «Гастрономический бренд Томской области — торт «Томск». Победителем стал вариант, предложенный домашним кондитером Еленой Яковлевой из Кожевниково, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В голосовании приняли участие более 6,5 тыс. человек. Оформление торта, который в будущем станет региональным брендом, выполнено в технике велюр, в характерной для Томской области зеленой цветовой гамме, с нанесением названия и символа города. Нижний кант украшен кедровыми орешками.

В основу будущего торта «Томск» ляжет рецепт шефа-кондитера кафе «Багет-омлет», набравший по оценке экспертного жюри наибольшее количество баллов. Внутри изделия будут медовые коржи, кули из жимолости, заварной крем с Иван-чаем, грильяж из грецкого ореха.

Участие в конкурсе приняли 13 человек: как профессионалы, работающие в кафе и ресторанах города, так и домашние кондитеры.

Напомним, конкурс на создание гастрономического бренда региона — торта «Томск», стартовал в апреле. Оформление торта должно быть стилизованным, узнаваемым среди населения, характеризовать Томскую область.

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