Томск попал в программу студенческого туризма, организованную Минобрнауки

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2021 // Фото: tpu.ru

Томск вошел в число городов-участников программы студенческого туризма, запущенной Минобрнауки. В ее рамках Томский политех примет студентов со всех городов России в своем санатории-профилактории по ул. Усова, 13.

Об идее развития студенческого туризма в России говорил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. И в Минобрнауки РФ разработали специальную программу, вузы внесли свои предложения — кто, когда и где может принимать в своих кампусах студентов-туристов, — рассказал «Томскому Обзору» и.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев. — Томский политех откликнулся на инициативу и подал заявку на участие в программе, предложив для размещения свой санаторий-профилакторий на улице Усова. Общежития мы не могли предложить, потому что сейчас многие студенты не уезжают на лето, также нужно приготовить комнаты для заселения первокурсников».

По словам и.о. ректора, в профилактории для студентов-туристов подготовили 90 свободных мест. Каждая комната рассчитана на проживание 2-4 человек. Остановиться на сутки здесь будет стоить 100 рублей.

«Мы приняли решение, что заселение будет возможно при наличии прививочного сертификата или с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не более 72 часов назад», — отметил Дмитрий Седнев.

Кроме организации проживания и питания для путешественников подготовят программы экскурсий по уникальным маршрутам и культурно-развлекательные мероприятия. Так те, кто приедет в Томск, смогут побывать на действующем исследовательском ядерном реакторе, посетить лаборатории ТПУ и заводы-партнеры вуза. Кроме того, гостей познакомят с известными томичами.

В целом культурно-туристическая программа рассчитана на 5 дней. Максимальный срок, на который студенты-туристы смогут остановиться в профилактории ТПУ — 14 дней.

Программа студенческого туризма стартует 15 июля, с этого числа на специально разработанной цифровой платформе студенты смогут оставить заявку на размещение в кампусе Томского политеха. Специалисты вуза обработают ее в течение трех дней, после чего профилакторий будет готов принять студента или группу студентов из другого города.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: