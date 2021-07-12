В середине недели томичей ждут грозы, град и ливни

В среду и четверг, 14–15 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На большей части территории области ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, порывы ветра при грозах 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

По данным сайта томского Гидрометцентра, в среду и четверг в Томске ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24-29°С.

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