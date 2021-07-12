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На следующей неделе в Томской области можно будет собирать чернику

Природа, Томские новости, черника ягода цветение сбор На следующей неделе в Томской области можно будет собирать чернику

Во вторник, 20 июля, в южных лесничествах Томской области разрешат сбор черники для собственных нужд. Соответствующее решение принято на основе данных комиссии о фазах цветения и созревания ягоды.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, сбор черники в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Тимирязевском, Томском и Шегарском лесничествах разрешен с 20 июля.

В Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Улу-Юльском и Чаинском лесничествах чернику можно будет собирать с 25 июля.

Департамент лесного хозяйства предупреждает, что за нарушение сроков сбора дикоросов и уничтожение лесных ресурсов предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей.

Томичей предупреждают, что в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Из-за неосторожного обращения с огнем происходит большая часть лесных пожаров. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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