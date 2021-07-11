Еще 6 человек скончались от коронавируса в Томской области
11 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 74 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 19 человек. 6 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 951 случай заболевания коронавирусом. 32 922 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,12.
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