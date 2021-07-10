В Томске сносят деревянный дом, недавно ислюченный из списка-701

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2021 // Фото: Евгений Каверзин

Накануне в Томске начался снос деревянного дома по пер. Нечевском, 16, который в июне был исключен из списка памятников регионального значения.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, 22 июня после проведения историко-культурной экспертизы здание было исключено из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Собственником дома является группа компаний «Лама». После подписания распоряжения им было принято решение о сносе здания.

Дом по пер. Нечевскому, 16 являлся объектом культурного наследия регионального значения «Дом в котором с 1927–1934 гг. жил геолог, ученый, энциклопедист Ростислав Сергеевич Ильин (1891–1937 гг.)».

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