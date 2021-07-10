В Томской области выявлены 10 индийских штаммов COVID-19

В Томской области было выявлено 10 случаев индийских штаммов нового варианта возбудителя COVID-19, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения со ссылкой на данные регионального Управления Роспотребнадзора.

«Индийские штаммы имеют местное распространение, то есть выявлены у жителей Томской области», - прокомментировала руководитель ведомства Ольга Пичугина.

Она также призвала граждан внимательно отнестись к соблюдению элементарных мер профилактики – ношению маски и обработке рук, по возможности исключить посещение регионов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Раннее сообщалось, что на территории региона было выявлено 3 случая британского штамма, завезенных из зарубежных стран.

Напомним, с понедельника в Томской области вводятся новые ограничения, которые продлятся до стабилизации эпидситуации.

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