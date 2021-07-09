18+
18+

Новые ограничения вводятся в Томской области с понедельника

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, ограничения коронавирус Новые ограничения вводятся в Томской области с понедельника

В понедельник, 12 июля, в Томской области вводятся дополнительные ограничения в сферы общественного питания и развлечений. Предполагается, что они будут действовать до стабилизации эпидситуации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, с понедельника в регионе запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены, но ограничены тысячей участников и зрителей.

Кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно в летних верандах. Кроме того, заведениям общепита запрещено принимать посетителей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра.

Также до стабилизации эпидемиологической обстановки приостановлена деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запрещена работу бесплатных точек доступа Wi-Fi. Кроме того ограничивается наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%.

Перевозчикам рекомендовано увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик, а ответственным органам поручено усилить контроль за проведением дезинфекции салонов общественного транспорта.

Работодателям в Томской области рекомендуют разработать скользящий график работы персонала с установлением разного времени начала и окончания трудового дня, перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим, перенести отпуска работников на более ранние сроки, активизировать вакцинацию коллективов (в том числе, с применением стимулирующих мер) и усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты на рабочем месте.

С сегодняшнего дня, 9 июля, усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции, 50%-й наполняемости залов кино- и театров, спортивных центров и фитнес-клубов, к организации посадочных мест в общепите.

«Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая. Чтобы не допустить негативный сценарий развития ситуации, оперштаб вынужден принять дополнительные ограничительные меры, которые уже показали эффективность, – прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко. – Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни – массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого».

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 1 октября.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 800 случаев заболевания коронавирусом, 32 891 заболевший выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,14.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию Екатерины Кирсановой об уличных арт-объектах

17 июня 2021
Томские новости

В Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада Томска установят видеонаблюдение

23 июня 2021
Томские новости

Томичей приглашают на опер-эйр с горячим кофе и французским шансоном

23 июня 2021
Томские новости

Помним, знаем, гордимся: «Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов и презентаций

28 июня 2021
Томские новости

При пожаре в томском многоквартирнике погиб пожилой мужчина, 10 человек эвакуировали

7 июля 2021
Томские новости

Томские рафтеры победили на Кубке мира

22 июня 2021
Томские новости

Комиссия согласовала строительство гостиничного комплекса на территории карандашной фабрики

23 июня 2021
Томские новости

Более 40 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

18 июня 2021
Томские новости

Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны жителям еще двух сел Томской области

17 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle