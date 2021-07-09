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ДОМ.РФ предоставил кредит малоизвестному застройщику на 411 млн руб для строительства ЖК в Томске

Градостроительная политика, Томские новости, строительство застройщики недвижимость в Томске ДОМ.РФ предоставил кредит малоизвестному застройщику на 411 млн руб для строительства ЖК в Томске

Банк «ДОМ.РФ» открыл ООО «Специализированный застройщик «Сибирские звезды» кредитную линию в размере 411 млн рублей на строительство жилого комплекса в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу банка.

За счет средств банка застройщик намерен возвести жилой комплекс, состоящий из одного дома высотой 19 этажей. Объект будет рассчитан на 68 квартир, а также иметь подземную автостоянку на 40 машино-мест. Дом планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

«Для банка сделка стала первой на рынке жилищного строительства Томской области», — говорится в сообщении.

По данным портала наш.дом.рф, на 8 июля в Томской области с использованием проектного финансирования строится более 60% жилья, или 87 тыс. кв. м. Всего в регионе возводится 141 тыс. кв. м жилья.

ДОМ.РФ — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ «Сибирские звезды» зарегистрировано в Новосибирске в мае 2020 года. Генеральным директором и единственным владельцем компании является Антон Алексеев. Согласно официальному сайту застройщика, ранее он реализовал по одному девелоперскому проекту в Томске и Новосибирске.

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