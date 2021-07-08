Томичам расскажут о вакцинации против COVID-19 в соцсетях

8 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Завтра, 9 июля, департамент здравоохранения Томской области и Центр управления регионом проведут прямой эфир о вакцинации против COVID-19. Трансляция будет проходить в социальных сетях, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках эфира начальник отдела профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина расскажет о видах вакцины и противопоказаниях, а также ответит на вопросы пользователей.

Трансляция пройдет в официальных сообществах оперштаба в социальной сети «ВКонтакте», ЦУР Томской области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», в паблике «Область здоровья» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Запись прямого эфира также будет доступна на этих страницах.

Начало эфира в 16.00.

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