18+
18+

Томичам расскажут о вакцинации против COVID-19 в соцсетях

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, соцсети трансляция прививки вакцинация Томичам расскажут о вакцинации против COVID-19 в соцсетях

Завтра, 9 июля, департамент здравоохранения Томской области и Центр управления регионом проведут прямой эфир о вакцинации против COVID-19. Трансляция будет проходить в социальных сетях, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках эфира начальник отдела профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина расскажет о видах вакцины и противопоказаниях, а также ответит на вопросы пользователей.

Трансляция пройдет в официальных сообществах оперштаба в социальной сети «ВКонтакте», ЦУР Томской области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», в паблике «Область здоровья» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Запись прямого эфира также будет доступна на этих страницах.

Начало эфира в 16.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Мишустин осмотрел новый корпус Светленского лицея под Томском

6 июля 2021
Томские новости

У Главного управления МЧС по Томской области новый начальник

9 июня 2021
Томские новости

Пес Акбар помог полицейским пресечь сбыт наркотиков в Томске

18 июня 2021
Томские новости

В питомниках Томской области посеяли более 200 кг семян сосны и ели

11 июня 2021
Томские новости

Вице-губернатор по соцполитике сменился в Томской области

15 июня 2021
Томские новости

Губернатор попросил увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область

17 июня 2021
Томские новости

«Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в малочисленном поселке Томской области

5 июля 2021
Томские новости

Томский краеведческий музей приглашает бесплатно посетить выставки в День России

11 июня 2021
Томские новости

Водитель погиб в опрокинувшемся экскаваторе в Томской области

17 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle