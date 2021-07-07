В Томской области запустили чат-бота, который будет отвечать на вопросы о вакцинации

7 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Чат-бот по вакцинации от COVID-19 запустил Центр управления регионом Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В чат-боте собрана актуальная информация с разбивкой по муниципальным образованиям: о стационарных и мобильных пунктах вакцинации, с контактами для записи, а также о самих вакцинах и противопоказаниях для прививки.

Бота работает в «Телеграме» и на официальной странице областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции во «ВКонтакте» — чтобы запустить его необходимо написать слово «вакцинация» в личных сообщениях группы.

Данные в чат-боте будут обновляться по мере появления новой информации.

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