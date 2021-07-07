Томские ученые придумали, как улучшить переработку древесных отходов

Ученые Томского политеха нашли экологичный способ утилизировать один из продуктов термической переработки отходов лесной промышленности — «балластовую воду» из пиролизного масла, сообщает пресс-служба вуза.

К древесным отходам относятся продукты деревообработки — например, древесная стружка, щепа. По словам исследователей, такие отходы сложно использовать для создания строительных материалов, мебели, топливных гранул, с экономической точки зрения. Один из перспективных методов переработки древесных отходов — это пиролиз, термическая утилизация в бескислородной среде. К основным продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло, которое является горючим веществом.

«Это масло содержит „балластовую воду“, которая сильно снижает его энергетическую ценность. Эту воду необходимо удалять, но утилизировать ее простыми способами нельзя по экологическим соображениям. Однако в ней содержатся углеводороды, поэтому она может быть использована в качестве полезного сырья», — прокомментировал доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов.

Ученые Томского политеха предложили использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы.

«По результатам нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения», — рассказал Ларионов.

Также исследователи отметили, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно снизить расход ископаемого топлива на 15-25 процентов в зависимости от типа топлива и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.

Исследование выполнено ТПУ совместно с индустриальным партнером ООО «Сибирский Биоуголь». Его результаты опубликованы в журнале International Journal of Energy Research.

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