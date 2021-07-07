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При пожаре в томском многоквартирнике погиб пожилой мужчина, 10 человек эвакуировали

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка погиб пожилой человек жесть Томска При пожаре в томском многоквартирнике погиб пожилой мужчина, 10 человек эвакуировали

Минувшей ночью, 7 июля, в Томске загорелся 5-этажный панельный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по пр. Ленина, 271 поступило в 3.51. К приезду пожарных в первом подъезде горел балкон на 3 этаже. Звено газодымзащитной службы по лестничным маршам вывели 10 человек. В горевшей квартире на полу ванной пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Возгорание удалось ликвидировать к 4.25. В результате в одной из квартир на 3 этаже обгорели стены и вещи в комнате и коридоре, выгорел балкон. Также обгорели квартиры на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 22 кв. метра.

На месте работали 5 единиц техники и 24 человека.

Причина возгорания устанавливается.

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