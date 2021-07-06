Еще 5 человек скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 19 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 575 случаев заболевания коронавирусом, 32 754 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93.

Между тем, в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщают, что в минувшие выходные более 700 томичей сделали прививки от коронавируса. За все время вакцинацию в специальных пунктах в выходные прошли 3 193 человека.

Поставить прививку можно в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на Карла Маркса, 14. Каждый желающий в порядке живой очереди сможет поставить здесь прививку с понедельника по субботу с 10 до 20 часов.

В Томске продолжают работать пункты вакцинации в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе,103д, ул. Пушкина 63/5). Здесь с понедельника по пятницу до 13 июля желающие смогут привиться первый компонентом, до 3 августа – вторым. Время работы пунктов - с 9 до 19 часов.

В выходные – 10 и 11 июля с 10 до 16 часов – привиться первым компонентом вакцины томичи смогут в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели – 31 июля и 1 августа соответственно.

На этих выходных в мобильном пункте вакцинации возле ТРЦ «Изумрудный город» томичи, поставившие первый компонент 19 и 20 июня, смогут завершить иммунизацию, поставив второй компонент вакцины.

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