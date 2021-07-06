Минэкономразвития согласовывает «дорожную карту» по экспериментальной доставке грузов дронами в Томской области — Решетников

«Дорожная карта» эксперимента по доставке грузов беспилотниками, который пройдет в Томской области, проходит процесс согласования в Минэкономразвития РФ, сообщил журналистам во вторник глава министерства Максим Решетников в ходе поездки в Томск.

«Не так давно был принят закон об экспериментальных правовых режимах (для беспилотников — прим.ред.). Есть пять экспериментов, и один их них — доставка грузов дронами на малонаселенных территориях. Он был выдвинут Томской областью. Как раз здесь мы будем отрабатывать технологию. Коллеги уже подготовили „дорожную карту“, мы на межведомственном уровне должны оперативно все проработать, вопросы согласовать. Это откроет путь к применению этой технологии на всей территории страны, но апробация будет в Томской области», — цитирует Решетникова агентство «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщалось, в Томской области с 2018 года реализуется проект «Тайга» — полигон для испытаний, в том числе беспилотников. По решению правительства РФ в регионе с 2021 года будет действовать особый правовой режим, который позволит протестировать доставку беспилотными аппаратами грузов массой до 500 кг.

По оценкам Минэкономразвития, проект использования беспилотников для доставки грузов в Томской области уже на этапе апробации позволит улучшить обеспечение продовольствием и лекарствами жителей удаленных районов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: