Трое погибли, один пострадал в утреннем пожаре в Томске

6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 6 июля, в Томске загорелся 2-этажный деревянный дом по ул. Яковлева, 47/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 5.30. К приезду пожарных горели тамбур и квартира на первом этаже. Возгорание удалось локализовать к 5.40, полностью ликвидировать к 5.56.

В горящей квартире пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. 16-летний молодой человек был доставлен в медучреждение с термическими ожогами.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. В результате обгорели стены тамбура и квартиры на первом этаже, частично обрешетка крыши. Причина возгорания устанавливается.

На месте работали 7 единиц техники и 24 человека.

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