Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра томичей ждут грозы и сильный ветерЗавтра, 6 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные сайта томского Гидрометцентра.

«В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные ливни и порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томмичей предупраждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций, при сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениям, без осадков. Днем воздух прогреется до 27°С. Ветер северо-западный, 4 м/с. Ночью ожидается кратковременный дождь.

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