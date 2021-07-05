Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер
Завтра томичей ждут грозы и сильный ветерЗавтра, 6 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные сайта томского Гидрометцентра.
«В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные ливни и порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томмичей предупраждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций, при сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.
По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениям, без осадков. Днем воздух прогреется до 27°С. Ветер северо-западный, 4 м/с. Ночью ожидается кратковременный дождь.
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