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Полицейский пёс Акбар помог найти 1,5 кг наркотиков

Криминал, Томские новости, полиция наркотики задержали арестовали пес служебная собака Полицейский пёс Акбар помог найти 1,5 кг наркотиков

В Томске полицейский пес Акбар помог полицейским найти спрятанные 1,5 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали 37-летнюю женщину. При себе у нее обнаружили запрещенные вещества. К обыску в доме у задержанной решили привлечь кинолога с Акбаром.

«Четвероногий помощник уверенно взял след и привел стражей правопорядка к месту хранения запрещенных наркотических средств. В результате у женщины изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Злоумышленница находится под стражей.

Служебная собака по кличке Акбар проходит службу в органах внутренних дел с апреля 2019 года. Акбар неоднократно способствовал раскрытию тяжких преступлений на территории Томской области.

Ранее пес Акбар помог полицейским пресечь сбыт наркотиков в Томске.

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