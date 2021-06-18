Пес Акбар помог полицейским пресечь сбыт наркотиков в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали 4 томичей, подозреваемых в торговле наркотиками. Запрещенные вещества помог найти служебный пес по кличке Акбар, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Собаку привлекли к обыскам по месту жительства ранее судимых подозреваемых. Четвероногий помощник уверенно взял след и приводил стражей правопорядка к местам хранения запрещенных наркотических средств на каждом адресе. В указанных Акбаром местах правоохранители обнаружили более 70 разовых доз наркотического средства (героин).

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, п. «а, б» ч.3 ст.228.1, ч.3. ст. 30, п. «а» ч.3 ст.228.1, ч.3 .ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Теперь задержанным грозит до 20 лет колонии. Подозреваемых арестовали. Подозреваемые находятся под стражей.

Акбар проходит службу в органах внутренних дел с апреля 2019 года. Пес неоднократно способствовал раскрытию тяжких преступлений на территории Томской области.

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