Завтра томичей ждут дожди, грозы и град

Завтра, 5 июля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидометцентра.

«По области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни и усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется находиться подальше от шатких конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: