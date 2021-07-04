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Завтра томичей ждут дожди, грозы и град

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Завтра, 5 июля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидометцентра.

«По области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни и усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется находиться подальше от шатких конструкций.

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