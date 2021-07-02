Участники программы «Переселение соотечественников» в Томской области могут рассчитывать на выплаты в 100 тыс. рублей

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Учителя и медики при трудоустройстве в районах Томской области смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей в рамках программы «Переселение соотечественников». Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей смогут получить участники программы «Переселение соотечественников» при трудоустройстве в муниципальных районах Томской области по профессиям в сфере образования или здравоохранения.

«Поддерживаю решение людей переехать на историческую родину и конечно, им нужно помочь обустроиться на новом месте. Работа найдется для каждого, но особенно в глубинке ждут медиков и учителей. Поэтому я принял решение в первую очередь поддержать соотечественников этих профессий», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как уточнили в департаменте труда и занятости населения Томской области, по государственной программе «Переселение соотечественников» за пять лет в Томскую область переехали и получили гражданство 2 444 человека. Большая часть прибывших соотечественников проживали ранее в Казахстане, Украине, Узбекистане, Киргизии, Армении, Азербайджане. 66% имеют высшее образование, каждый четвертый — среднее профессиональное. Местом постоянного жительства соотечественники выбирают преимущественно Томск, Стрежевой, Асиновский и Колпашевский районы.

Зарубежные специалисты чаще всего устраиваются по таким специальностям, как инженеры-проектировщики, конструкторы, программисты, энергетики, педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры. Востребованы и рабочие профессии: техники-механики, электромонтеры, электрогазосварщики, монтажники. С 2020 года принять участие в программе могут и иностранные студенты. Такой возможностью уже воспользовались 57 человек.

Участникам программы «Переселение соотечественников» оказывается помощь в трудоустройстве, получении профессионального образования и организации собственного дела. Они также могут получить компенсацию расходов на признание ученых степеней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: