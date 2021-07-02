Китайская сборная сумела пробиться на чемпионат мира по плаванию в ластах в Томске

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сборная Китая по плаванию в ластах, несмотря на трудности с логистикой, примет участие в чемпионате мира по подводному спорту, который пройдет в Томске 3–13 июля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента федерации подводного спорта Томской области Наталью Гречихину.

Она напомнила, что китайские спортсмены испытывали трудности с выездом на соревнования в Томск, так как, по условиям их властей, обратный рейс должен быть прямым.

«Рада сообщить, что Китай приедет. Судьба решалась в нашем МИДе, с авиакомпанией. Китайская сборная чуть уменьшила состав, приедет 12 человек. У них — одна из сильнейших команд, и мы очень рады, что они примут участие в чемпионате, так как спорт интересен тогда, когда есть конкуренция», — сказала Гречихина.

Она уточнила «Интерфаксу», что прибытие китайской сборной планируется вечером 3 июля.

В марте 2018 года Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) поддержал заявку Томской области и проголосовал за проведение чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске в 2020 году. Из-за пандемии губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент CMAS Анна Аржанова договорились о переносе соревнований на 2021 год.

Чемпионат мира пройдет в томском центре водных видов спорта «Звездный». Ожидается участие около 380 спортсменов более чем из 30 стран мира. В состав сборной России войдут томичи Алена Паршина, Александра Скурлатова, Егор Качмашев, Татьяна Причинина, Василий Пушкарев, Иван Рожков, Дарья Соболева и Павел Макаров. Все спортсмены — воспитанники учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелёва.

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