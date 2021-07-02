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В Томске должник ушел от судебных приставов пешком, чтобы не арестовали его автомобиль

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В Томске должник попытался ввести в заблуждение судебного пристава, чтобы избежать ареста автомобиля. Он покинул отделение пешком, но это не помогло, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту около 1 млн рублей. Заем он брал под залог автомобиля Lifan Myway 2018 г.в. Для взыскания долга судебные приставы вынесли запрет на регистрацию в отношении транспорта в ГИБДД, чтобы владелец не смог продать или передать имущество, пока не расплатится с долгом. Кроме того, на счета неплательщика также было обращено взыскание. Однако должнику не понравилось, что с его счетов списываются деньги и приехал разбираться в отделение судебных приставов.

"Сотрудник отделения не только доказал правомерность своих действий, но и потребовал предоставить для ареста автомобиль. Гражданин ответил, что иномарка находится в Новосибирске, поскольку фактически он проживает уже в этом городе", - говорится в сообщении.

Пристав не поверил должнику и через несколько минут нашел автомобиль припаркованные неподалеку от отделения. Транспортное средство арестовали и на эвакуаторе передали на ответственное хранение банку. В случае, если долг не будет погашен в установленный судебным приставом срок, имущество направят на оценку, а впоследствии — на реализацию.

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