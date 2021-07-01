В Томске откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

1 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Завтра, 2 июля, в Томске откроются два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. Они будут располагаться в корпусе областной библиотеки им. А.С.Пушкина и в медсанчасти «Строитель», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Пушкинской библиотеке, которая расположена по пр. Ленина, 111, каждый желающий сможет поставить прививку в порядке живой очереди с понедельника по субботу с 10.00 до 20.00.

На базе общеврачебной практики медсанчасти по пр. Фрунзе, 116 привиться первым компонентом вакцины томичи смогут в течение двух недель — 3, 4, 10 и 11 июля с 10.00 до 20.00. В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели — 24, 25, 31 июля и 1 августа.

Также в выходные продолжат работу мобильные пункты вакцинации возле ТРЦ «Изумрудный город»: 3 и 4 июля все желающие смогут пройти вакцинацию первым компонентом. В воскресенье, 4 июля, здесь ожидают томичей, поставивших первую прививку 14 июня, на постановку второго компонента. Время работы — с 10.00 до 16.00.

Также продолжают работать пункты вакцинации в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д, ул. Пушкина 63/5). Здесь с понедельника по пятницу до 13 июля желающие смогут привиться первый компонентом, до 3 августа — вторым. Время работы пунктов — с 9 до 19 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

С графиком работы пунктов вакцинации в Томске можно ознакомиться здесь.

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