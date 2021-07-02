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Как дарить букеты из роз – правила цветочного этикета

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Розы – любимые многими и самые популярные цветы. Они всегда уместны. Их можно подарить по случаю торжества, преподнести в знак выражения симпатии или благодарности, с букетом из роз можно прийти даже на официальное мероприятие. Как правильно подобрать букет, чтобы он соответствовал случаю – читайте в статье.

Главные правила

Как соответствовать случаю

Романтичные букеты из красных, алых роз дарят возлюбленным – об этом стоит непременно помнить, собираясь на деловую встречу.

На ужин с родителями невесты захватите два букеты – нежных цветов для девушки и яркий букет для ее мамы.

Не дарите темные розы пожилым женщинам.

Розы приятно преподнести и мужчине. В этом случае не дарят большие букеты, скорее из нескольких, 7-9 цветков. Композиция может декорироваться брутальными деталями – грубой сеткой, веткой, напоминающей корягу. Такой букет точно произведет впечатление и останется в памяти.

Розы для мужчин выбирайте на длинных стеблях. Например, на rus-buket.ru такой букет из 7 роз стоит от 1 630 руб. Для коллег, деловых партнеров букет не должен представлять собой самостоятельный подарок. В этом случае розы могут быть лишь дополнением к основному подарку.

Малиновые, кремовые, бордовые, оранжевые розы подойдут для официальных событий. Исключите белые бутоны, нежные оттенки, яркие сочетания.

Миниатюрные соцветия, компактные букетики, цветы на коротких стеблях персиковых, белых, светло-розовых оттенков непременно порадуют девочек.

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