Социальные обязательства выполнены

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 1 июля, на 60 собрании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2020 год».

— В минувшем 2020-м было сделано многое. Впервые за долгие годы объем финансовой помощи из федерального бюджета был таким значительным. Причем большая часть этих средств пошла на реализацию нацпроектов: было потрачено 6,5 млрд федеральных денег и более 5,5 млрд рублей из областного бюджета. Если бы этого не произошло, то во многих программах мы бы просто не смогли участвовать — по строительству школ, детских дошкольных учреждений, формированию комфортной городской среды, строительству дорог и так далее, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, с учетом сложившейся ситуации при принятии бюджета на 2021 год депутаты разрешили администрации Томской области привлечь заемные средства на дальнейшее развитие региона.

По итогам 2020 года доходы областного бюджета составили 76 209,5 млн рублей, что составляет 84,2% от запланированного. Тем не менее, документ фиксирует значительный рост поступлений по сравнению с 2019 годом. Он обусловлен увеличением безвозмездных поступлений — 30 897, 6 млн рублей. При этом расходы областного бюджета составили более 86 млн рублей — 96,9% от запланированного. Также бюджет региона сохранил социальную направленность: наибольшую часть расходов составляют затраты на социально-культурную сферу — 67,4%. Кроме того, в 2019 году в Томской области выросли расходы на обслуживание государственного долга — с 2,1% до 2,3%.

— К сожалению, доходная часть бюджета была не исполнена. Но мы помним, каким сложным был 2020 год, когда деловая активность многих предприятий была снижена. А это означает снижение объемов производства, ухудшение финансового положения, поэтому здесь все объяснимо, — отметил заместитель Председателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец.

Он также добавил, что по налоговым доходам регион не добрал порядка 12 млрд рублей, однако их восполнил федеральный бюджет.

— Таким образом, с учетом проблем, которые возникли в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции, мы все свои социальные обязательства выполнили, — подчеркнул Александр Куприянец.

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