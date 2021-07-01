Депутаты томской облдумы скорректировали Стратегию социально-экономического развития региона

1 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На прошедшем сегодня, 1 июня, 60-м собрании Законодательной Думы Томской области депутаты утвердили актуализированную стратегию развития социально-экономического развития региона до 2030 года.

Проект Стратегии парламентариям представил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Корректировка была связана с изменениями ряда внешних и внутренних факторов, которые произошли с 2015 года после принятия первой редакция документа. Среди них — пандемия коронавируса, вводимые в связи с этим антикризисные меры, изменения на мировых рынках, геополитическая обстановка и состояние экономики РФ в целом. Кроме того, в измененной Стратегии учитываются сценарии восстановления глобальной экономики после локдауна.

— Структура экономики региона меняется достаточно серьезно. Все большее значение приобретает научно-образовательный комплекс, обрабатывающее производство, сфера нематериального производства. Все это нашло отражение в стратегии, за которую сегодня проголосовали депутаты. Этот документ ляжет в основу разработки бюджетов на очередные финансовые периоды, начиная с 2022 года, и при совершенствовании в госпрограммах, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

В свою очередь, председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов подчеркнул, что Стратегия предполагает создание в регионе условия для получения качественного образования с последующим трудоустройством и проживанием.

— С точки зрения образования, приоритеты рассчитаны на то, чтобы научно-образовательный комплекс Томской области имел лидирующие позиции на мировом уровне. Это связано и с созданием проекта «Большой университет» — это и строительство нового кампуса, рассчитанного на то, чтобы привлечь в вузы и Томскую область большое количество иностранных студентов, и развитие томской технико-внедренческой зоны, и ТОР в Северске, создание соответствующих условий для инвестирования в регион. Также стратегия включает создание сети логистических центров, которые будут встроены в логистику Сибирского федерального округа, — рассказал Виктор Власов.

Он также добавил, что в обновленной Стратегии обозначен главный вектор развития в топливно-энергетическом комплексе. Он нацелен на развитие добычи трудноизвлекаемых углеводородов, что напрямую связано с проектом «Палеозой», который реализуется на территории Томской области.

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