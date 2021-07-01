Томичи могут узнать о том, как создавалась знаменитая панорама города

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2021 // Фото: tsuab.ru

В Музее истории Томска работает мини-выставка, посвящённая истории создания знаменитой панорамы Томска первой четверти XX века авторства учёного, профессора Томского государственного архитектурно-строительного университета Юрия Нагорнова.



Как сообщают организаторы, основой экспозиции стали наброски улиц, чертежи кварталов и канцлерские принадлежности, которые использовались в работе. Всё это Юрий Нагорнов передал в Музей истории Томска в 2009 году.

План-панорама Томска авторства Юрия Нагорнова Фото: https://www.tsuab.ru/extra-activities/museumComplex

«Панорама является уникальным графическим произведением и важнейшим историческим источником изучения существующих и утраченных архитектурных памятников Томска. Она не имеет аналогов в отечественной и мировой практике», — отмечают в музее.

Для подготовки экспозиции также были использованы материалы, предоставленные ТГАСУ.

Посетить выставку можно ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость билета — 20 рублей.

Детали плана-панорамы Томска Фото: https://www.tsuab.ru/extra-activities/museumComplex

На знаменитой исторической панораме Томска первой четверти ХХ века изображен практически весь город «с высоты птичьего полета». Карта имеет площадь около 25 кв. км и насчитывает около 350 кварталов и более 7000 сооружений. Изображение выполнено на листе особой бумаги размером 2×4,2 м2 и относится к редкому жанру монументальной миниатюры. Рассмотреть все элементы панорамы возможно только с помощью лупы.

План-панорама существует в единственном экземпляре и хранится в ТГАСУ. В 2004 году издательство «Курсив» при поддержке Администрации Томской области и краеведческого сообщества создало книгу-альбом, посвященную созданию этой масштабной работы. Издание стало подарком городу на 400-летие.

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