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Мотоциклист попал в больницу после ДТП с лосем в Томской области

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В ночь на вторник, 29 июня, на трассе Стрежевой - Нижневартовск произошло ДТП с участием мотоциклиста и лося, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 00.40 на 18 километре трассы. Здесь 32-летний водитель мотоцикла Honda допустил наезд на лося.

В результате ДТП мужчина доставлен в больницу.

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