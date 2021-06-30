Мотоциклист попал в больницу после ДТП с лосем в Томской области
30 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: by Hari Nandakumar on Unsplash
В ночь на вторник, 29 июня, на трассе Стрежевой - Нижневартовск произошло ДТП с участием мотоциклиста и лося, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 00.40 на 18 километре трассы. Здесь 32-летний водитель мотоцикла Honda допустил наезд на лося.
В результате ДТП мужчина доставлен в больницу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: