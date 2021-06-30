Шесть светофоров установили в Томске в июне

В Томске продолжается установка светофоров с монтажом дополнительного освещения пешеходных переходов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в июне светофоры типа Т7 с желтым переменным сигналом появились на ул. Артема, 3, 11а, Усова, 66, М. Горького, 55 и в пер. Базарном, 11. Приоритет при формировании планов отдавали территориям вблизи социальных учреждений. Также на пересечении улиц Пролетарской и Водяной, где неоднократно происходили ДТП, установлен светофор с речевыми информаторами и дополнительным освещением. Предполагается, что в ближайшее время бригады «Горсетей» должны подключить их к системе электроснабжения и запустить объекты в работу.

В июле администрация Томска планирует провести реконструкцию светофоров на пересечении пр. Кирова и ул. Белинского и пр. Ленина и ул. А. Иванова.

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