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Книга «Городское путешествие. Томск» поступила в библиотеки города

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Книга «Городское путешествие. Томск» появилась на полках Пушкинки и Томской областной детско-юношеской библиотеки. Издание также представлено в читальных залах десяти крупных муниципальных библиотек города.

Взять книгу можно по адресам:

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«Городское путешествие. Томск» — книга, которую весной 2021 года выпустили издательство Макушин медиа и интернет-издание «Томский Обзор». Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Напомним, купить издание можно по адресам:

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