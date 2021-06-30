Книга «Городское путешествие. Томск» поступила в библиотеки города

30 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Книга «Городское путешествие. Томск» появилась на полках Пушкинки и Томской областной детско-юношеской библиотеки. Издание также представлено в читальных залах десяти крупных муниципальных библиотек города.

Взять книгу можно по адресам:

Томская областная универсальная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Карла Маркса, 14;

Томская областная детско-юношеская библиотека, пр. Фрунзе, 92а;

«Сибирская», ул. Колхозная, 9/1;

«Юность», ул. Иркутский тракт, 128а;

«Сказка», ул. Косарева, 25;

«Компьютерный мир», ул. Красноармейская, 135;

«Фрегат», ул. Интернационалистов, 2а, Афганский центр;

«Дом семьи», ул. Железнодорожная, 32;

«Академическая», ул. Королёва, 4;

«Кольцевая», Кольцевой пр-д, 12а;

«Северная», ул. Иркутский тракт, 80/1;

«Эврика», ул. Смирнова, 30.

«Городское путешествие. Томск» — книга, которую весной 2021 года выпустили издательство Макушин медиа и интернет-издание «Томский Обзор». Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Напомним, купить издание можно по адресам:

В офисе «Томского Обзора» по пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305 в будние дни с 11.00 до 17.00.

В музее «Профессорская квартира» по ул. Кузнецова, 30;

В книжном магазине «Догма 80» по пр. Ленина, 85а, 2 этаж, оф. 4, с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, в субботу с 12.00 до 21.00, воскресенье — выходной;

В сувенирной лавке Первого музея славянской мифологии по ул. Загорная, 12;

В книжном магазине «Пётр Макушин» по пер. Батенькова, 5 с понедельника по субботу с 10.00 до 18.30, в воскресенье — с 12.00 до 17.00.

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