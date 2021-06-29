Более 450 работников предприятий поставили прививки от COVID-19 в Томской области

29 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области 20 156 работников компаний прошли вакцинацию от COVID-19, подав коллективные заявки. Прививки поставили коллективы 453 предприятий.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, среди крупных предприятий, позаботившихся о здоровье своих сотрудников – компании «Газпром трансгаз Томск», «Газпромнефть-Восток», «Манотомь», «Элком+», губернский телеканал «Томское время», Федеральная налоговая служба, Томский областной суд, «Горсети», Томский драматический театр, Томский государственный педагогический университет, школы «Перспектива» и «Эврика - развитие» и другие.

Вакцинацию от COVID-19 проводят мобильные бригады поликлиник и больниц. Прохождение вакцинации для организованных коллективов возможно как в медицинском учреждении (если количество сотрудников в заявке на вакцинацию до 50 человек), так и с выездом бригады медиков на предприятие (если количество сотрудников в заявке от 50 человек).

В ближайшее время выездные бригады медиков проведут вакцинацию для сотрудников Томского государственного архитектурно-строительного университета, АО «Востокгазпром», АО «Сибкабель», ООО «Сибур», АО «ТомскНИПИнефть», ООО «Сибагро».

Для организации вакцинации коллективов организаций и предприятий необходимо подать заявку в департамент здравоохранения Томской области на электронный адрес vaccine@dzato.tomsk.ru, указав наименование предприятия, адрес, количество сотрудников для прохождения вакцинации, а также контактное лицо для обратной связи.

В свою очередь в оперштабе по противодействию распространению коронавируса уточняют, что за прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 11 человек. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05. Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 34 091 случай заболевания коронавирусом. 32 408 заболевших выздоровели.

Напомним, с сегодняшнего дня поставить прививку от коронавируса можно и в томских МФЦ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: