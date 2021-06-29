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В томских МФЦ открываются пункты вакцинации

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Сегодня, 29 июня, в Томске в отделах МФЦ «Мои документы» по Кировскому району (пр. Фрунзе, 103д) и Октябрьскому району (Пушкина, 63, стр.5) начинают работать пункты вакцинации от COVID-19. Они будут работать с 9.00 до 16.00.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, течение двух недель, с 29 июня по 13 июля, с понедельника по пятницу, желающие смогут поставить первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Тем, кто поставит прививку, необходимо будет вакцинироваться вторым компонентом в этих же прививочных пунктах через три недели — с 19 июля по 2 августа.

В сообщении отмечается, что прием в отделах МФЦ ведется строго при наличии средств индивидуальной защиты. Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией — обязательный осмотр врача.

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