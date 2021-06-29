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Ветошь и строительный мусор чаще всего становятся причинами засора канализаций в Томске

ЖКХ, Томские новости, строительный мусор канализация забили стоки засоры Ветошь и строительный мусор чаще всего становятся причинами засора канализаций в Томске

В Томске более 80% случаев засорения канализации происходит из-за сброса ветоши и строительного мусора, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

В сообщении отмечается, что проблемы вызывает то, что местные жители смывают мусор, который категорически запрещено выбрасывать в систему: остатки пищи, жир, средства гигиены, бытовой мусор, строительный мусор, наполнители для животных туалетов, ветошь, влажные салфетки, ватные палочки и другое.

«В ООО „Томскводоканал“ поступает большое количество заявлений от управляющих компаний в связи с неработающей канализацией, — поделился начальник Цеха сетей канализации предприятия Сергей Кузнецов. — При выполнении работ обнаруживается, что канализационные выпуски, которые обслуживают сами УК, забиты ветошью и строительным мусором».

В сообщении отмечается, что нередки случаи, когда с одного адреса приходится вывозить около полкуба смытой в унитаз ветоши. При этом, прочистка внешних коммуникаций не помогает: необходимо выполнение комплекса работ организациями, занимающимися обслуживаем жилого дома. И прежде чем направлять заявки на прочистку канализации в ООО «Томскводоканал», необходимо привести в порядок сети, состоящие на балансе данных компаний. А также провести работу с самими жильцами, так как при повторных инцидентах система может снова выйти из строя.

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