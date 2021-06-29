Томские ученые намерены создать первый в России ДНК-принтер

29 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский государственный университет инициировали создание консорциума для разработки принтера для печати олигонуклеотидов — коротких участков ДНК. Предполагается, что их можно будет использовать для сборки уже известных генов с внесением модификаций либо для создания новых последовательностей в зависимости от решаемой задачи. Планируется, что рабочий прототип первого российского ДНК-принтера будет готов уже к 2024 году, сообщает пресс-служба вуза.

«Биопринтинг генов — это новейшее научное направление. Лидерство в нём принадлежит США и Китаю, — говорит советник ТГУ при ректорате, руководитель проектов в области биомедицины Алексей Сазонов. — В отличие от обычных, достаточно распространенных ДНК-синтезаторов в мире существует ограниченное количество установок для высокопроизводительной печати фрагментов ДНК (олигонуклеотидов). Эти приборы не продаются на рынке, можно приобрести только услугу. Для нашей страны критически важно иметь собственную установку для высокопроизводительной печати ДНК, поскольку это открывает огромные возможности для решения сложнейших задач генетических технологий и технологического прорыва РФ».

По словам Алексея Сазонова, идея российских исследователей заключается в печати коротких фрагментов разнообразного ассортимента. Из них, как из деталей конструктора, можно будет собирать длинную ДНК для различных научных и прикладных целей. Например, для создания эффективных подходов в генной терапии и передовых медицинских препаратах.

Как уточняют в пресс-службе вуза, изменив ДНК микроорганизмов, человечество сможет решить одну из острейших проблем — переработку мусора. Синтетические ДНК необходимы и для создания новых агробиотехнологий, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность страны. Вместе с тем возможность печатать ДНК откроет неограниченные возможности для исследователей, позволит биоинженерам быстро проверять рабочие гипотезы и создавать инновации.

По словам Алексея Сазонова, создание ДНК-принтеров затрудняет большое количество технологических барьеров.

«Например, для установки необходимы сопла с отверстиями диаметром в микроны и вместе с тем устойчивые к крайне агрессивной среде, а также матрицы для выращивания ДНК. Создание материалов для этих изделий на себя берёт ТГУ, где есть сильнейшие материаловеды. Нужна точная микроэлектроника, системы прецизионного позиционирования. В этой области очень сильные компетенции у ТУСУРа. Наши коллеги из ИХБФМ СО РАН отвечают за всё, что связано с химией. Им предстоит разрабатывать технологию процесса печати ДНК и синтеза генов», — отмечает Алексей Сазонов.

В настоящее время участники консорциума работают над разработкой техзадания для уникальной установки.

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