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ТУСУР создал бюджетный аналог 3D-принтера для печати крупногабаритных прототипов

Образование и наука, Томские новости, ТУСУР принтер аддитивные технологии печать ТУСУР создал бюджетный аналог 3D-принтера для печати крупногабаритных прототипов

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) изготовили бюджетную модель 3D-принтера для изготовления крупногабаритных прототипов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработка принадлежит молодым ученым университета из бизнес-инкубатора «Дружба». Отличительная особенность новой модели — сопло собственной конструкторской разработки и зоновой нагрев стола. Такая технология позволяет выдавливать больше пластика, а также сэкономить на потреблении электричества.

«Часть деталей для принтера закупается в Китае, часть — производится на томских заводах по собственной конструкторской документации, а затем в бизнес-инкубаторе ТУСУРа проводятся сборка и тестирование», — отметили в вузе.

По данным разработчиков, стоимость такого 3D-принтера составит около 320 тыс. рублей. Он способен печатать крупногабаритные прототипы, например, световые вывески. Модель уже заинтересовала ряд компаний в сфере рекламы и производства медицинского оборудования.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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