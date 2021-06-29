В Томске начали строительство нового общественного пространства рядом с ТГАСУ

29 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Денис Титов

В субботу, 26 июня, состоялся первый из трех воркшопов, в ходе которых совместными усилиями творческой молодежи планируется построить «Место креативных» рядом с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ).

Концепция нового общественного пространства включает создание уличного кинотеатра, павильона для выставок, работы на свежем воздухе и вечернего отдыха в компании, по всему участку разместятся выставочные конструкции для тематических экспозиций.

В рамках первого воркшопа участники успели собрать часть модульных каркасов для деревянного настила, обсудить идеи по дизайну мебели на участке, убрать мусор, выставить высоты и границы для пешеходной дорожки - она будет выполнена из разных видов и оттенков бетона с использованием переработанных материалов по рецептурам ТГАСУ.

«Все прошло по плану, но участники успели произвести меньше работ, чем планировали, так как требуется время для знакомства друг с другом и настройки оборудования. Необходимо, чтобы каждый почувствовал себя важным звеном процесса создания общественного пространства. Всего в реализации проекта приняли участие 35 человек», - рассказала координатор проекта от ТГАСУ Ника Ерёмина.

В рамках внутреннего воркшопа студенты, выпускники и сотрудники ТГАСУ в течение 10 дней продумывали базовые элементы.

По словам координатора, планируется создать основу к 10 июля. Кроме открытых воркшопов по субботам с множеством участников, будут осуществляться выходы на площадку небольшим коллективом сотрудников и студентов ТГАСУ в будние дни между субботами. В дальнейшем планируется придумать раму под крепление экрана, обсудить проектирование столов, каркасов для размещения экспозиций.

Следующие мастер-классы пройдут 3 и 10 июля. Принять участие могут все желающие, необходима предварительная регистрация.

Фото: Денис Титов

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